Москва, 13 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Доллар и евро теряют привлекательность в РФ на фоне проблем в экономиках США и Европейского союза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

ИА REGNUM Доллар и евро

«Количество поклонников доллара и евро однозначно будет снижаться, — сказал он. — Эти валюты теряют свою привлекательность на фоне проблем, которые сейчас наблюдаются в экономиках Еврозоны и США. Кроме того, использование финансовых инструментов для санкционного давления со стороны Америки (ограничение использования доллара в расчетах, блокирование резервов и т.д.) подрывает авторитет валюты США. В будущем это может создать эффект снежного кома, так как главными достоинствами доллара были стабильность и высочайшая ликвидность, а сегодня эти качества уходят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Твердохлеб заявил, что доверие к рублю укрепилось благодаря действиям Банка России.