Тель-Авив, Израиль, , 16:33 — REGNUM В израильском городе Холон во вторник13 сентября группа родителей заблокировала вход в детский сад для работающих там четырёх нянь палестинского происхождения, прибывших из населённого арабами Восточного Иерусалима.

Родители требуют от дирекции детского сада уволить нянь-палестинок, не владеющих ивритом. Они потребовали от арабок документы, и заявили, что те не прошли проверку безопасности. На место происшествия была вызвана полиция.

«Вчера в ясли привезли четырех нянь из Восточного Иерусалима, они не говорят на иврите и не проходили проверку службы безопасности. Они не прошли обучения для работы в яслях. Родителей не поставили в известность по поводу этих работниц. Сегодня утром мы приехали в детский сад большой группой родителей, чтобы решить вопрос с инспектором по яслям и столкнулись с неотзывчивостью и непониманием по отношению к родителям и детям. Она взяла их на работу в ясли, несмотря на наше полное несогласие», — говорит одна из матерей.

Как заявила председатель израильской женской организации «Наамат» Хагит Пеэр, руководство организации не потерпит расизма и дискриминации и будет защищать права работников вне зависимости от их происхождения и вероисповедания. «Няни-арабки проходят обучение во время работы, как и другие работницы, и есть другие сотрудницы, которые не говорят на иврите, например, работницы с [бывш. УССР]», — заявили в организации.