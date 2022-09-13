Астана, 13 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Во вторник, 13 сентября, папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с апостольским визитом, в ходе которого он будет принимать участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Прибытие понтифика 13 сентября транслировали телеканалы республики.

Папа Франциск

Специальный борт итальянской авиакомпании ITA Airways приземлился в аэропорту столицы Казахстана, где его встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

При этом 85-летний папа Римский, невзирая на боль в колене, традиционно обошёл весь журналистский салон, лично приветствовав порядка 70 журналистов своего пула. В программе первого дня визит у понтифика встреча с высшим руководством Казахстана, а также выступление перед представителями гражданского общества и дипломатического корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, папа Римский Франциск 10 сентября на встрече с участниками планерного заседания Папской академии наук призвал к молитвам Богородице, чтобы уберечь мир от ядерной войны.