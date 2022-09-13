Москва, 13 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 13 сентября, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,8%, до 59,75 рубля. Евро теряет 0,35%, отступая до 60,58 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Сегодня укрепление российской национальной валюты продолжилось. Кроме снижения индекса доллара на мировом рынке, позитивной динамики сырьевых цен и возобновления роста на рынке акций, этому способствуют и общие позитивные прогнозы по устойчивости российского бюджета.

Тем временем европейские страны отказались от идеи введения потолка цен на российский газ. Планируемое на пятницу снижение ставки ЦБ РФ уже полностью заложено в цены и негативно повлиять на рубль не сможет.

В то же время Минфин объявил о планах возобновить размещение облигаций Федерального банка на внутреннем рынке, что повысит спрос на рубль.

Одновременно планы возобновления валютных интервенций Минфина для пополнения резервов юанями временно отодвинулись с повестки, что означает, что спрос на валюты не будет искусственно нагнетаться», — пояснил эксперт.

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