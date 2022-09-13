Лондон, 13 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Россия, Белоруссия и Мьянма не были приглашены на похороны британской королевы Елизаветы II, сообщает 13 сентября агентство PA со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Как сообщили источники… приглашения на похороны королевы не были направлены России, Белоруссии и Мьянме», — пишет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II будет похоронена на территории Виндзорского замка в часовне её отца, короля Георга VI.

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