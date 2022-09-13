Бухарест, 13 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Сотни человек были эвакуированы полицией из терминала главного международного аэропорта столицы Румынии Бухареста — Отопени из-за хулиганской выходки. Об этом сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

(сс) rawpixel В аэропорту

По предварительным данным, инцидент произошел днем 13 сентября после того, как стало известно об отмене и задержке ряда рейсов одной из авиакомпаний.

Согласно некоторой информации, группа недовольных пассажиров начала штурмовать стойки регистрации, а отдельные лица попытались прорваться в зону беспошлинной торговли.

Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов пресекли разгорающийся конфликт. Работа нескольких отделений терминалов была временно блокирована.

Ведется следствие.