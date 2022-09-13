Белград, 13 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Главный национальный вопрос в Сербии — это косовский вопрос, и поэтому все политические силы должны достичь консенсуса по поводу сохранения Косово и Метохии в составе сербского государства. Такое мнение высказал 13 сентября в парламенте Сербии лидер партии «Двери» Бошко Обрадович.

Сербское движение Двери Бошко Обрадович

«Почему мы ведем переговоры с Приштиной, если Косово независимое? Потому что это не так. Большинство государств не признает Косово, и им нужно наше согласие для того, чтобы оно стало независимым. Пока мы не даем это согласие, Косово не будет независимым государством. Это лжегосударство», — процитировало агентство «Танюг» слова Обрадовича.

Обрадович отметил, что депутаты парламента Сербии от партии «Двери» всегда поддержат те инициативы, которые направлены на сохранение Косово и Метохии в составе Сербии и которые не противоречат конституции Сербии и резолюции СБ ООН 1244 по Косово и Метохии.

Напомним, что 13 сентября в парламенте Сербии проходит специальное заседание, посвященное косовскому вопросу. В заседании парламента участвует президент Сербии Александр Вучич.