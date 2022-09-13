Москва, 13 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Ведущие исламские организации РФ выступили против вмешательства властей Латвии в дела Православной церкви.

wilhail Религии

Недавнее решение парламента Латвии объявить о независимости ее Православной церкви от Московского патриархата вызвало негодование крупнейших муфтиятов России.

«Подобные действия являются грубейшим вмешательством в духовную жизнь религиозных институтов, неуважением к правам и интересам верующих и их историческому выбору. В очередной раз мы становимся свидетелями как в Европе, в угоду политической конъюнктуре, подрываются основы демократии, попираются права и свободы человека, защита которых так яростно ими же декларировалась», — говорится в заявлении президиума Центрального духовного управления мусульман России.

По мнению муфтиев, традиционные религии являются источником и основой сохранения в обществе морально-ценностных установок, оберегают человечество от падения в пропасть безумия и саморазрушения.

«Бездумное нарушение многовековых устоев в этой сфере грозит серьезными потрясениями для всего общества. Использование чувств и прав верующих в грязных играх недопустимо», — подчеркнуто в документе. Координационный центр мусульман Северного Кавказа, в свою очередь, указал на то, что решение латвийского сейма предоставить ЛПЦ независимости от Русской православной церкви вступает в явное противоречие международным нормам о невмешательстве государства во внутреннее управление религиозной организации. «В очередной раз мы становимся свидетелями нарушения так называемыми западными странами прав и свобод простых граждан. Печально, что политически мотивированные античеловеческие решения западных стран становятся нормой. К сожалению, подобные решения теперь коснулись и религиозных деятелей, что вызывает глубокое разочарование и осуждение», — цитирует заявление муфтиев Северного Кавказа Интерфакс.

Заместитель главы Духовного собрания мусульман России Тагир Саматов, со своей стороны, указал на то, что ранее похожими методами от российских мусульман были оторваны религиозные организации латвийских единоверцев.

«Религия находится над политическим институтом, и ее права незыблемы, использовать религию и ее организации в решении краткосрочных политических целей стеснялись даже древние тираны», — отметил муфтий.