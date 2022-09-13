Москва, , 15:06 — REGNUM Армии России следует действовать по тем же принципам, что и войскам НАТО и повсеместно уничтожать критическую инфраструктуру на территории б. УССР. Об этом 13 сентября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, такие действия существенно ослабят силовой потенциал киевского режима. Именно поэтому России следует продолжать наносить удары по объектам критически важной инфраструктуры, на подконтрольных Киеву территориях.

«Мы должны точно сказать нашу базовую позицию, уничтожение любой критической инфраструктуры разрушает режим Зеленского. Те элементы войны, которые были продемонстрированы НАТО в части уничтожения критической инфраструктуры показали, что это нормально. Мы воздерживались от этого, но сейчас это надо осуществлять», — сказал Коротченко.

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