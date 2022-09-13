Москва, 13 сентября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Зафиксированный в России в августе 2022 года рост выдачи кредитных карт связан как с продолжающимся переходом на карты «Мир», что стимулирует выпуск новых карт, так и с некоторой активизацией потребителей и самих банкиров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Maxpayne473 Кредитные карты Visa и Mastercard

«Август — месяц подготовки к школе, и спрос на кредитные карты вполне может быть связан с приобретением вещей для школьников, — сказал Цыганов. — Частично спрос связан с повышением интереса к заемным ресурсам у населения, у которого растут расходы, при этом кто-то радуется возможностям льготного периода и корректно пользуется картой, а кто-то использует следующую карту для покрытия долга по предыдущей. С этим связаны отказы в выдаче кредитных карт. Банки трезво оценивают риск и не стремятся чрезмерно повышать свой риск-аппетит. С другой стороны, для хороших клиентов, чья платежеспособность не вызывает сомнений, банки готовят и предлагают новые кредитные программы, в том числе кредитные карты с повышенным лимитом и льготным периодом, особые условия для зарплатных и VIP-клиентов, активизируют кросс-продажи».

В дальнейшем, как полагает Цыганов, в условиях снижения кредитных ставок можно ожидать увеличения спроса на кредитные карты, который будет сдерживаться нормативными требованиями Банка России и собственным пониманием допустимой степени риска кредитором.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ предложили ввести запрет на выдачу кредитов и займов населению без личного присутствия гражданина в финансовой организации.