Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Итоги голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных советов на севере Санкт-Петербурга могут отменить, сообщили 13 сентября в пресс-службе Горизбиркома.

Resizia Выборы

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 10 по 11 сентября в Петербурге проходили дополнительные выборы депутатов муниципальных советов. По итогам дополнительных выборов были замещены 38 мандатов в 17 муниципальных образованиях. При этом 34 мандата получили депутаты партии «Единая Россия».

Однако в результате проводимых Санкт-Петербургской избирательной комиссией контрольных мероприятий возникли сомнения в работе УИК №354 Выборгского района в ходе процедуры установления итогов голосования на дополнительных выборах депутатов муниципального совета МО «Светлановское».

«В связи с этим инициировано проведение проверки в отношении УИК №354 и ТИК №22 с последующим принятием решения о возможной отмене итогов голосования», — уточнили в Горизбиркоме.

По данным ряда СМИ, причиной такого решения может стать информация, что у кандидата от КПРФ якобы «забрали» 50 голосов и добавили их кандидату-единороссу. Несоответствие в итоговых цифрах о числе голосов заметили наблюдатели и указали в протоколе, после чего избирательная комиссия начала проверку. Официально же об этом не заявлялось.