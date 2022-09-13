Бишкек, , 14:46 — REGNUM Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в ходе саммита лидеров стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), который будет проходить с 14 по 16 сентября, обсудят вопросы сотрудничества стран. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

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Сообщается, что также Жапаров проведёт двусторонние переговоры с лидерами Китая, Ирана, Пакистана и Узбекистана.

«Большое внимание будет уделено вопросам экологии, международной продовольственной безопасности, обеспечения энергетической безопасности и другим актуальным вопросам», — сообщил пресс-службе завотделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев.

Отмечается, что по итогам саммита планируется подписать ряд соглашений и документов, касающихся взаимодействия стран-участниц ШОС.

Напомним, предстоящий саммит Шанхайской организацию сотрудничества будет проходить в узбекистанском Самарканде.

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