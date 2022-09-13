Баку, 13 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл оперативное совещание с руководством вооружённых сил в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает 13 сентября пресс-служба азербайджанского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

Поводом для совещания, говорится в сообщении, стали «провокации, учинённые Арменией». В ходе совещания главе государства доложили о пресечении провокаций со стороны армянских военных и о том, что «все надлежащие задачи и поручения выполнены».

Было подчёркнуто, что ответственность за напряжённость полностью лежит на политическом руководстве Армении. Азербайджанские военные контролируют оперативную обстановку вдоль границы, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в минобороны Армении заявили, что ситуация на армяно-азербайджанской границе во второй половине дня 13 сентября всё ещё остаётся напряжённой.

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