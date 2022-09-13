* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 13 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат заявили, что за последнюю неделю силы безопасности провели досмотр и обыски в более чем 80% жилых домов в городе Герате. Об этом сообщает TOLO News.

Employee of the U.S. State Department Герат. Афганистан

Хамидулла Мутаввакиль, пресс-секретарь губернатора Герата, заявил, что силы безопасности предприняли поквартирные обходы, чтобы изъять незаконно хранимое оружие в целях обеспечения безопасности.

«В ходе падения предыдущего правительства некоторое количество оружия и боеприпасов попало в руки местного населения. Наша операция была начата для того, чтобы не допустить использования этого оружия», — пояснил он.

Некоторые жители считают эту акцию силовиков важной в сфере обеспечения безопасности и сбора незаконного оружия. Однако, часть граждан называет обыски нарушением неприкосновенности частной жизни людей.

Саид Ахмад, житель Герата, отметил: «Председатель совета махалли (квартала), член совета и юрист проявили должное уважение при досмотре нашего дома».

«Это было наше пристанище, это были наши дома, но, к сожалению, они подверглись варварскому обыску», — сетует Насир Ахмад Гаризада, ещё один житель Герата.

Поквартирный обход в городе Герат будет продолжаться ещё несколько дней. По словам силовиков, после этого процесс будет продолжен во всех уездах провинции.

«Всякий раз, когда мы входим в жилище, первыми идём мы, отводим женщин в одну из комнат и производим обыск. Затем входят моджахеды и продолжают обыск», — пояснила Лайли Мирзай, женщина-полицейский.

Силовики Герата заявляют, что изъяли значительное количество оружия у местного населения.