* Instagram — запрещённая в России организация

Москва, 13 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. После блокировки Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории России многие граждане все равно продолжают им пользоваться через VPN. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Пресс-служба партии «Новые люди» Алексей Нечаев

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин направил в Генпрокуратуру письмо, в котором просил посмотреть, содержит ли на текущий момент указанная соцсеть какую-то антироссийскую пропаганду.

«Вице-президент Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще весной извинился за недопустимые высказывания по отношению к нашим российским позициям. Сейчас в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже ведется модерирование. Что мы получили? 25 миллионов людей в России скачали VPN. У кого в этом зале нет VPN, поднимите руки. Вот, такие люди есть. Но 25 миллионов людей скачали. Рады мы этому или нет? Куда они еще поназаходили? Мы собираемся здесь бороться с разными пропагандами, включая ЛГБТ. А VPN куда вас только ни приведет! Может, проще вместе рассмотреть вопрос о разблокировке Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), раз он начал себя хорошо вести?» — сказал Нечаев в ходе пленарного заседания Госдумы.

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