София, 13 сентября 2022, 14:24 — REGNUM Десятки тысяч учителей по всей Болгарии присоединились к международной акции «Помощь без цветов» (другое название — «Благотворительность вместо цветов»), когда средства родителей школьников, накопленные на покупку традиционных роз, гладиолусов и пионов для классных руководителей, будут направлены в детские дома и школы-интернаты страны. Об этом 12 сентября сообщает БНР.

Учитель
Учитель
(сс) Alexas Fotos

По некоторым данным, часть соответствующих средств также будет направлена на восстановление пострадавших от наводнения на юге Болгарии детсадов и школ.

«Это частная инициатива, которая, несомненно, должна быть поддержана на государственном уровне», — отметил корреспонденту ИА REGNUM источник в болгарском министерстве образования и науки (МОН).

Напомним, в Болгарии новый учебный год стартует 15 сентября. Ежегодно к этой дате на цветы для педагогов в стране тратятся более $80 тыс.