София, , 14:24 — REGNUM Десятки тысяч учителей по всей Болгарии присоединились к международной акции «Помощь без цветов» (другое название — «Благотворительность вместо цветов»), когда средства родителей школьников, накопленные на покупку традиционных роз, гладиолусов и пионов для классных руководителей, будут направлены в детские дома и школы-интернаты страны. Об этом 12 сентября сообщает БНР.

Учитель (сс) Alexas Fotos

По некоторым данным, часть соответствующих средств также будет направлена на восстановление пострадавших от наводнения на юге Болгарии детсадов и школ.

«Это частная инициатива, которая, несомненно, должна быть поддержана на государственном уровне», — отметил корреспонденту ИА REGNUM источник в болгарском министерстве образования и науки (МОН).

Напомним, в Болгарии новый учебный год стартует 15 сентября. Ежегодно к этой дате на цветы для педагогов в стране тратятся более $80 тыс.