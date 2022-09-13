Санкт-Петербург, 13 сентября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Участниками XI Петербургского международного газового форума, открывшегося в Петербурге 13 сентября в КВЦ «Экспофорум», стали представители 22 стран и 40 российских регионов. Об этом сообщили в правительстве Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

В течение четырех дней специалисты обсудят геологоразведку, газодобычу, транспортировку, переработку и потребление газа, а также импортозамещение в нефтегазовой промышленности. В центре внимания также окажутся вопросы добычи газа в арктической зоне, подземного хранения газа.

В рамках форума состоятся бизнес-диалоги Россия-Казахстан, Россия-Африка, а также Молодежный день, в ходе которого студенты расскажут о своем видении будущего газовой отрасли.

«В нашем городе ведется большая научная и проектная работа по разработке новых месторождений. Готовятся высокотехнологичные решения для освоения ресурсов Мирового океана и Арктики. Создаются оборудование и технологии для производства сжиженного природного газа», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.