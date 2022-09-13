Донецк, 13 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли рынок в Горловке, сообщили 13 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 13:30 (совпадает с мск) — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Центрально — городской район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские боевики за прошедшие сутки 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики.

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