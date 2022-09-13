Москва, 13 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Донбасский консенсус стал основой для выборов 2022 года в России. Об этом 13 сентября заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Дмитрий Орлов на заседании экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2022: трансформация повестки и новое доминирование «Единой России» в пресс-центре ИА REGNUM

«Совершенно очевидно, что патриотическое большинство или донбасский консенсус стал содержательной, технологической, политической основой, на которой эти выборы произошли. Целый ряд врио губернаторов, в меньшей степени результаты законодательных собраний, муниципалитетов — это следствие общего патриотического подъёма», — заявил Орлов.

«Ясно, что если бы его не было, то результат бы, особенно там, где ситуация развивалась не просто — в «пожарных» регионах — результат был бы менее благоприятен», — указал он.

Позиции «Единой России» укрепились даже в зонах с традиционно высоким уровнем протестного голосования — в Удмуртии, Сахалинской области, Свердловской области и в ряде региональных столиц.

«Новое доминирование «Единой России» — это формат, который означает, что политическую ответственность партия в ряде регионов может вести самостоятельно, не вступая в коалиции и не прибегая к коррекции собственной повестки. Но и требования к партии будут возрастать. Был период коалиций, стал период нового доминирования», — подчеркнул политолог.