София, 13 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Работа одной из крупнейших теплоэлектростанций Болгарии — «Марица-3» в Хасковской области на юге страны была остановлена на неопределенный срок из-за угрозы для экологии региона. Об этом 13 сентября сообщает БНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

По предварительным данным, соответствующее распоряжение принял действующий болгарский Совет министров после обращения в кабмин представителей местных экологических организаций. Предполагается, что в течение последних двух недель на ТЭС «Марица-3» несколько раз происходила утечка диоксида серы.

«Из-за подобного загрязнения со стороны этой ТЭС наша страна рискует потерять до 30 процентов вырабатываемой энергии», — заявил министр энергетики Болгарии Розен Христов.

При этом на вопрос, когда мощности структуры возобновят свою работу, Христов не ответил.

Напомним, «Марица-3» снабжает электроэнергией юг Болгарии и часть Греции.