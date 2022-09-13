Ереван, 13 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на 14:00 (13:00 мск) 13 сентября всё ещё остаётся напряжённой. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Армении.

Цитата из видео «Ադրբեջանական զինուժի դիրքային առաջխաղացման փորձը» Министерства обороны Армении Обострение на армяно-азербайджанской границе

«Несмотря на значительное снижение интенсивности обстрела, противник продолжает попытки позиционного продвижения, особенно в направлении Неркин Ханд, Верин Шоржа, Артаниш и Сотк», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным с армянской стороны в ходе сегодняшних боёв погибли 49 человек. Эта информация проверяется. Также в минобороны изучают азербайджанские телеграм-каналы на предмет появления роликов с армянскими военнослужащими.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение на армяно-азербайджанской границе началось в ночь на 13 сентября. В Армении обвинили Азербайджан в обстрелах с применением артиллерии и беспилотников и в наступлении. В Баку заявили, что позиции азербайджанских войск на границе обстреляли армянские военные. По данным МИД России, к утру 13 сентября стороны договорились о прекращении огня.