Москва, 13 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Интенсивная работа на экспертном уровне ведётся после телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна по эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 13 сентября журналистам.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он отметил, что лидеры провели беседу ночью, они обсуждали серьёзную эскалацию, которая произошла на участках границы между Арменией и Азербайджаном.

«В русле состоявшегося разговора сейчас ведётся интенсивная работа на экспертном уровне, большего пока говорить сейчас не буду», — сказал Песков.

Представитель Кремля заверил, что будет информировать представителей СМИ по мере получения результатов этой работы. Президент Путин, подчеркнул он, продолжает прикладывать все усилия для деэскалации напряжённости.

Как сообщало ИА REGNUM, боевые действия вспыхнули ночью 13 сентября на армяно-азербайджанской границе. Стороны обвиняют друг друга в начале обострения. Утром Баку и Ереван договорились о перемирии.

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