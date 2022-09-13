Ереван, 13 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Баку отказывается обсуждать с Ереваном мирное соглашение и вопросы урегулирования по Нагорному Карабаху. Об этом 13 сентября сообщил на заседании парламента Армении премьер-министр Никол Пашинян.

Primeminister.am Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Он сообщил, что Баку выдвигал пять предложений по мирному соглашению, и в каждом случае Ереван отвечал, что там ничего неприемлемого. При этом армянская сторона предлагала дополнительные условия. Встреча Пашиняна с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым в Брюсселе в августе не дала позитивных результатов.

«Казалось, что есть понимание, но со временем, и в частности во время последней встречи в Брюсселе, стало ясно, что, Азербайджан отказывается вести мирные переговоры, основанные на нами представленных принципах», — сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что также не получается обсуждать вопросы урегулирования по карабахскому кризису. Баку наотрез отказывается это обсуждать.

«Их позиция заключается в том, что карабахский вопрос решён или, по крайней мере, является внутренним вопросом Азербайджана, и они не хотят обсуждать этот вопрос», — сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября на азербайджано-армянской границе началось новое обострение. Каждая из сторон обвиняет друг друга.