Москва, , 13:49 — REGNUM Россия продолжает наступать в рамках специальной военной операции на ряде участков фронта. Об этом 13 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Ходаковский YouTube.com|Суть времени

Речь в первую очередь об участке фронта в районе города Артёмовск Донецкой Народной Республики (ДНР), временно оккупированного Киевом.

«Как получилось, та инерция, которую мы накопили и которая помогала продвигаться вперед, она продолжает сохраняться на донецком направлении и артёмовский участок фронта, где активно ведут себя ЧВК Вагнер, остается таким, где мы продолжает наступать, отнимать у противника территорию кусок за куском», — сказал Ходаковский.

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