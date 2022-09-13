Лос-Анджелес, США, , 13:43 — REGNUM Музыкант John Legend (Джон Роджер Стивенс) выступил на церемонии премии «Эмми-2022». Мероприятие прошло в ночь на 13 сентября в Лос-Анджелесе (США).

John Legend Скриншот видео на YouTube

Стивенс представил песню Pieces из своего нового альбома Legend. Выступление артист посвятил покойным актрисам Бетти Уайт, Энн Хеч, Нишель Николс, комику Бобу Сагету, актёрам Уилли Гарсону, Сидни Пуатье, Джеймсу Каану, Гилберту Готфриду и Луи Андерсону, которые скончались в этом году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певица и актриса Зендея стала самой молодой двукратной обладательницей премии «Эмми». Она обошла своих коллег в номинации «Лучшая актриса драматического сериала» — победу артистке принесла роль в шоу «Эйфория».

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