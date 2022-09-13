Малые техкомпании США призвали Конгресс принять новый антимонопольный закон
Вашингтон, 13 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Некрупные технологические компании в США, которые предлагают своим пользователям большую защиту их личных данных, направили 13 сентября письмо в Конгресс с призывом поддержать важный антимонопольный закон, сообщает The Hill.
Около десяти компаний, в том числе Proton, Mozilla и DuckDuckGo, попросили лидеров палаты представителей и Сената вынести на голосование Американский закон об инновациях и выборе в Интернете «как можно скорее», утверждая, что он поспособствует усилению конкуренции и, следовательно, к большему количеству вариантов сохранения конфиденциальности для потребителей.
Законопроект, поддержанный сенаторами Эми Клобушар (демократ от штата Миннесота) и Чарльзом Грассли (республиканец от Айовы) в Сенате и представителями Дэвидом Чичиллином (демократ от штата Калифорния) и Кеном Баком (республиканец от штата Колорадо) в Палате представителей, стал плодом судебных комитетов в обеих палатах при двухпартийной поддержке, но еще не был вызван на голосование в зале.
Законопроект направлен на то, чтобы ограничить доминирующие технологические платформы, включая Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Apple, Amazon и Google, от предпочтения своих собственных продуктов и услуг конкурентам.
Сторонники закона сталкиваются с тем, что срок его возможного рассмотрения скоро подходит к концу в преддверии непростых промежуточных выборов. Однако Клобушар отметила в интервью Каре Свишер из Vox на Code Conference, что закон не умер.