Вашингтон, 13 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Некрупные технологические компании в США, которые предлагают своим пользователям большую защиту их личных данных, направили 13 сентября письмо в Конгресс с призывом поддержать важный антимонопольный закон, сообщает The Hill.

Цитата из к/ф «Матрица». Реж. Вачовски. 1999. США — Австралия Агент Смит

Около десяти компаний, в том числе Proton, Mozilla и DuckDuckGo, попросили лидеров палаты представителей и Сената вынести на голосование Американский закон об инновациях и выборе в Интернете «как можно скорее», утверждая, что он поспособствует усилению конкуренции и, следовательно, к большему количеству вариантов сохранения конфиденциальности для потребителей.

«Крупные технологические платформы могут оказывать влияние на общество и цифровую экономику, потому что в конечном итоге они способны собирать, анализировать и монетизировать непомерные объемы личной информации. Это не случайно, поскольку некоторые технологические гиганты намеренно злоупотребляют своими возможности и осуществляют постоянное наблюдение за пользователями, одновременно затрудняя переход на альтернативы, защищающие конфиденциальность», — написали компании.

Законопроект, поддержанный сенаторами Эми Клобушар (демократ от штата Миннесота) и Чарльзом Грассли (республиканец от Айовы) в Сенате и представителями Дэвидом Чичиллином (демократ от штата Калифорния) и Кеном Баком (республиканец от штата Колорадо) в Палате представителей, стал плодом судебных комитетов в обеих палатах при двухпартийной поддержке, но еще не был вызван на голосование в зале.

Законопроект направлен на то, чтобы ограничить доминирующие технологические платформы, включая Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Apple, Amazon и Google, от предпочтения своих собственных продуктов и услуг конкурентам.

Сторонники закона сталкиваются с тем, что срок его возможного рассмотрения скоро подходит к концу в преддверии непростых промежуточных выборов. Однако Клобушар отметила в интервью Каре Свишер из Vox на Code Conference, что закон не умер.

«Очень сложно заниматься этими вопросами, когда самые крупные в истории человечества компании, которые контролируют непомерную часть экономики, выступают против него [закона]», — подчеркнула Клобушар в интервью.