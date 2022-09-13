Москва, , 13:28 — REGNUM В Кремле надеются, что США выдадут визы российской делегации для участия в заседании Генеральной ассамблее ООН. Об этом сегодня, 13 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По его словам, США нарушают свои обязательства. Но еще есть какое-то количество дней до Генассамблеи. Штаты обязаны выдавать визы всем, кто едет на Генассамблею.

«МИД РФ предпринимает определенные шаги для того, чтобы призвать к ответственности организаторов — страну, которая предоставляет свою территорию», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров намерен встретиться на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

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