Рига, 13 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Учитель

Министерство образования Латвии подготовило компромиссное предложение по зарплатами и рабочим нагрузкам учителям страны, чтобы предотвратить запланированную на 19 сентября нынешнего года общенациональную забастовку.

Как сообщил портал lsm. lv со ссылкой на министра образования и науки Аниту Муйжниеце, учителям будет предложено поднять с января 2023 года размер наименьшей ставки с 900 до 1 200 евро — за ставку, в которую также включат сверхурочную работу.

Как пояснила Муйжниеце, сейчас ставка учителя подразумевает 30 часов работы. Поэтому педагогам будет предложено перейти на 40-часовую ставку — из них 24 часа приходились бы непосредственно на проведение уроков, а еще 16 часов — на внеурочную работу, например, проверку домашних заданий и подготовку к урокам.

Министр подчеркнула, что из средств на непредвиденные расходы уже выделены 3,7 млн евро, чтобы решить вопрос с нехваткой учебных материалов. Эти средства будут предназначены для подписки на цифровую платформу на 2022/2023 учебный год.

Соответствующее предложение Муйжниеце, министр финансов Янис Рейрс и другие коалиционные политики намерены сделать педагогам в самое ближайшее время.