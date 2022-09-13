Ватикан, , 13:23 — REGNUM В Ватикане аплодировали, когда б. УССР разоружался под руководством Леонида Кравчука — этого хитрого лиса. Почему? Ватикан является последовательным сторонником ядерного разоружения.

Ватикан Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот и сейчас папа Франциск заговорил о молитвах Деве Марии, чтобы не допустить ядерного конфликта. По словам Папы, конфликтов на планете всё больше, возрастает националистический фактор, а ядерное оружие может вообще превратить планету в радиоактивный пепел.

Франциск вспомнил о ядерной угрозе не просто-так. Фокус в том, что префект департамента службы милосердия, кардинал Конрад Краевский отправляется на территорию б. УССР. Уже в четвёртый раз. На этот раз визит состоится в Одессу, Житомир и Харьков. Опасные места, не правда ли? Так почему они?

Специально для ИА REGNUM объясняет эксперт Станислав Стремидловский. США вложил слишком много в ядерную сделку с Ираном, однако ЕС поддержки не выказал. Вот Вашингтон и хочет спровоцировать ядерный конфликт. Чего опасается Ватикан.

«Сейчас самым главным остается одно — не дать Вашингтону ради внутриполитической победы разыграть фактор ядерного конфликта. Американцы отсидятся за Атлантическим океанам, а Европе, где находится территориально Святой престол, придется туго», — заключает Стремидловский.