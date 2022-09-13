Лондон, 13 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Официальные лица Европейского союза отказываются от идеи введения потолка цен на российский газ, считая более целесообразным введение дополнительного налога для энергетических компаний, получающих сверхвыгоды от высоких цен, сообщает 13 сентября со ссылкой на ставшие достоянием общественности документы The Guardian.

Газ

Проект постановления об «инструменте аварийного электроснабжения», с которым ознакомилась The Guardian, не содержит ни потолка цен на российский газ, ни на импортный газ после того, как на прошлой неделе государства-члены не смогли договориться об ограничениях. Ожидается, что ЕС будет взимать непредвиденные налоги с высокой прибыли компаний, работающих на ископаемом топливе, с отдельным ограничением доходов производителей электроэнергии с низким уровнем выбросов углерода.

Ожидается, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен опубликует план Европы по борьбе с растущими ценами на электроэнергию, когда она выступит со своей ежегодной речью о состоянии дел в ЕС 14 сентября.

Издание отмечает, что окончательный текст еще может измениться, но проект свидетельствует о сомнениях Комиссии в получении достаточной поддержки со стороны государств-членов ЕС для ее предпочтительного варианта ограничения поставок российского газа в ответ на то, что она назвала превращение Кремлем поставок энергоносителей в оружие.