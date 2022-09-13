Южно-Сахалинск, , 13:02 — REGNUM Иностранцы, законно находящиеся на территории России и проживающие на Сахалине, за участие в спецоперации в защиту Донбасса могут получить единовременную денежную выплату в 300 тыс. рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства островного региона.

Флаг ДНР Цуканов М.В

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Власти области добавили в перечень тех, кто может получить выплату иностранцев. Раньше на нее могли претендовать только граждане РФ.

Для получения выплаты необходимо с 1 августа по 31 декабря 2022 года заключить контракт с командиром на Сахалине на срок от трёх месяцев и отправиться на спецоперацию в защиту республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине увеличили единовременные денежные выплаты военнослужащим, участвующим в специальной операции в защиту Донбасса.