Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. На Сахалине увеличили единовременные денежные выплаты военнослужащим, участвующим в специальной операции в защиту Донбасса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства островного региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Размер выплаты, которую могут получить военнослужащие состоящие на учете в военкоматах области и заключившие контракт на прохождение службы для участия в спецоперации с 1 августа по 31 декабря 2022 года, увеличили до 300 тыс. рублей. Ранее она составляла 200 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот день, когда Россия заявила, что больше не намерена терпеть игнорирование своих просьб, все маски были сброшены. В этом уверена главный специалист ДК им. 50-летия Октября из Кузбасса Юлия Тычинина, которая выступила в поддержку спецоперации.