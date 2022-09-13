Женева, Швейцария, 13 сентября, 2022, 12:48 — ИА Регнум. При талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ситуация с правами человека в Афганистане ухудшилась и «движется к тирании». Об этом заявил спецдокладчик ООН по правам человека в Афганистане Ричард Беннет, сообщает телеканал Afghanistan International.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Беннет на заседании Совета по правам человека ООН в Женеве призвал к кардинальным переменам в Афганистане. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняется в массовых нарушениях прав человека.

«Резкое отступление от прав женщин и девочек, репрессии, направленные против противников и критиков, и подавление свободы слова талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это скатывание к тирании», — подчеркнул спецдокладчик.

Беннет также сообщил, что он и группа экспертов по правам человека в письме в Совет по правам человека месяц назад выразили свою озабоченность по поводу ситуации с правами человека в Афганистане. В этом письме они указали, что мировое сообщество должно заставить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уважать права человека и открыть школы для девочек.

Миссия по наблюдению за нарушениями прав человека в Афганистане была учреждена базирующимся в Женеве Советом почти год назад после того, как «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришёл к власти.

Ранее Совет национального сопротивления для спасения Афганистана также направил открытое письмо в Совет ООН по права человека, в котором заявил, что любая поддержка талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет означать поддержку терроризма.