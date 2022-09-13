Луганск, 13 сентября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике три тайника с оружием ВСУ и боевую технику, сообщили 13 сентября в ведомстве.

Rosguard.gov.ru Бронеавтомобиль Росгвардии

«Спецназовцы Росгвардии на территории Луганской Народной Республики обнаружили боевую технику противника: БМП-2 и БТР-80 с вооружением и в исправном состоянии, гаубицу Д-30, а также обгоревший КамАЗ и 20 122-мм снарядов возле него», — сообщили в Росгвардии.

Также отмечается, что за прошедшие сутки росгвардейцы нашли три схрона, один из которых был заминирован противопехотной миной МОН-50, установленной на растяжке.