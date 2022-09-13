Вашингтон, 13 сентября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. США рассматривают возможность отправки бывшей УССР систем ПВО и истребителей, сообщает 13 сентября Financial Times.

Цитата из кф «Урок Истории». реж. Лео Арнштам, Христо Писков. 1965. Болгария, СССР Провокатор

По словам источника издания в министерстве обороны США, такая возможность обсуждается в военных кругах Вашингтона с целью обеспечения режиму в Киеве среднесрочных и долгосрочных нужд.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время США могут одобрить еще один пакет военной помощи Киеву в размере $600 млн.