Москва, 13 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Для полноценного функционирования проекта МТК «Север — Юг» необходим комплексный подход — нужно строить терминалы, расширять порты, прокладывать автомобильные и железные дороги. Это требует огромных вложений, а России есть куда вложить деньги помимо Ирана. Об этом 13 сентября в интервью ИА REGNUM рассказал генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Железная дорога

Эксперт отметил, что «У России, безусловно, есть интерес в проекту МТК «Север — Юг» и есть потребность работать через Иран».

Алексей Безбородов «Но без конкретики продолжать разговор о перспективах сложно. Что мы имеем на сегодняшний день — России нужно расширение рынков. И у нас есть куда двигаться. Например, мы имеем крайне бедный в инфраструктурном плане Дагестан, его обязательно надо разрабатывать во имя мира и спокойствия. У нас, я надеюсь, будет восточная часть б. УССР и так далее. Будет огромное количество различных проектов и историй, кроме Ирана, которые потребуют гигантских вложений. А тут приходят люди за деньгами и говорят — нам нужно построить 300 километров железнодорожного полотна, 200 километров дороги, а еще нужны инвестиции в северные порты».

По мнению собеседника, «подходить к проекту с наскока — странно».

«Мы ведь не можем построить просто отдельный участок железной дороги за который в одно время брался Азербайджан и то потом забросил — и все. Ну допустим, Россия ее построит. И что? Все станет сразу хорошо и все заработает? Ничего подобного. Чтобы работала логистика нужны обученные специалисты, терминалы по всему Ирану, порты на севере и на юге страны. Это должны быть комплексные программы инфраструктурного развития. Пока ничего этого нет», — сказал Безбородов.

ИА REGNUM напоминает, что проект Международного транспортного коридора «Север — Юг» обсуждается с начала 2000 года. Он представляет собой многорежимную сеть морских, железнодорожных и автомобильных маршрутов, общей протяженностью около 7,2 тысячи километров. МТК должен связать Иран, Индию, Афганистан, Азербайджан, Россию, Армению, страны Туркестана и Европу.