Орел, , 12:16 — REGNUM Участники долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Бурова в Орле, который должен был быть сдан ещё в 2016 году, начали получать ключи от долгожданных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова. Достройка дома осуществлялась под надзором прокуратуры.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом официально введён в эксплуатацию, восстановлены права 173 дольщиков. 13 сентября началось вручение ключей владельцам квартир.

Дом №46 по улице Бурова в Орле строило ООО «Промжилстрой», строительство должно было завершиться в 2016 году. Вовремя дом не построили, сроки сдачи в эксплуатацию многократно продлевали, а в 2019 году застройщик был признан банкротом. Несколько лет строительство дома не велось.

«Прокуратурой области строительство дома поставлено на контроль, организовано постоянное надзорное сопровождение работы уполномоченных органов в этой сфере, совместно с органами власти региона выработан механизм восстановления прав дольщиков», — сообщили в прокуратуре.

В результате строительство дома было возобновлено силами нового подрядчика, темп и ход работы контролировала прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года директор другой строительной компании был осуждён на шесть лет колонии за хищение 67 млн рублей у участников долевого строительства дома в Северном районе Орла.