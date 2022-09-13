Орел, 13 сентября 2022, 12:16 — REGNUM Участники долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Бурова в Орле, который должен был быть сдан ещё в 2016 году, начали получать ключи от долгожданных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова. Достройка дома осуществлялась под надзором прокуратуры.
Дом официально введён в эксплуатацию, восстановлены права 173 дольщиков. 13 сентября началось вручение ключей владельцам квартир.
Дом №46 по улице Бурова в Орле строило ООО «Промжилстрой», строительство должно было завершиться в 2016 году. Вовремя дом не построили, сроки сдачи в эксплуатацию многократно продлевали, а в 2019 году застройщик был признан банкротом. Несколько лет строительство дома не велось.
В результате строительство дома было возобновлено силами нового подрядчика, темп и ход работы контролировала прокуратура.
Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года директор другой строительной компании был осуждён на шесть лет колонии за хищение 67 млн рублей у участников долевого строительства дома в Северном районе Орла.