Орел, 13 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Участники долевого строительства многоквартирного жилого дома на улице Бурова в Орле, который должен был быть сдан ещё в 2016 году, начали получать ключи от долгожданных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора Орловской области Татьяна Цуканова. Достройка дома осуществлялась под надзором прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство

Дом официально введён в эксплуатацию, восстановлены права 173 дольщиков. 13 сентября началось вручение ключей владельцам квартир.

Дом №46 по улице Бурова в Орле строило ООО «Промжилстрой», строительство должно было завершиться в 2016 году. Вовремя дом не построили, сроки сдачи в эксплуатацию многократно продлевали, а в 2019 году застройщик был признан банкротом. Несколько лет строительство дома не велось.

«Прокуратурой области строительство дома поставлено на контроль, организовано постоянное надзорное сопровождение работы уполномоченных органов в этой сфере, совместно с органами власти региона выработан механизм восстановления прав дольщиков», — сообщили в прокуратуре.

В результате строительство дома было возобновлено силами нового подрядчика, темп и ход работы контролировала прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле этого года директор другой строительной компании был осуждён на шесть лет колонии за хищение 67 млн рублей у участников долевого строительства дома в Северном районе Орла.