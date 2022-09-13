Кишинёв, 13 сентября, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Власти Молдавии и Румынии обсуждают поставки видов топлива, которые могут стать альтернативой природному газу из России. Об этом заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица в эфире EuroNews.

Юрий Кугач. Дрова под снегом. 1957

«Мы обсуждаем с Румынией и другими странами альтернативы поставкам природного газа. У нас есть программа по обеспечению дровами», — сказала глава молдавского правительства.

Она сообщила, что в Молдавии надеются на помощь Румынии. Было закуплено около 15 тыс. тонн мазута, но требуется, чтобы были регулярные поставки в следующие месяцы.

Напомним, в октябре 2021 года при продлении соглашения на поставку газа в Молдавию Газпром потребовал выплачивать исторический долг, превысивший с учётом пени $700 млн. Молдавская сторона настояла на аудите задолженности и обязалась провести его до 1 мая 2022-го. После срыва этого срока Газпром продолжил поставки, назначив новый срок — 1 октября 2022 года. В Молдавии готовятся, что поставки после этого могут прекратиться.