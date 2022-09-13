Тбилиси, 13 сентября, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» решила, что в выборах в парламент Грузии, которые должны пройти в 2024 году, нужно использовать электронное голосование. Об этом 13 сентября объявил на брифинге председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что в рамках выполнения 12 условий Брюсселя о получении Грузией статуса кандидата в ЕС одна из рабочих групп при парламенте разрабатывает пакет законопроектов об избирательной реформе. В ходе работы было предложено внедрить в выборы цифровые технологии.

«В связи с этим, политическая команда «Грузинской мечты» обсудила и приняла решение о широком внедрении с 2024 года регистрации избирателей и голосования с использованием электронной аппаратуры», — сказал Кобахидзе.

Стоит отметить, что в Грузии на выборах уже применяли электронный подсчёт голосов. В 2021 году голосование на местных выборах в Крцанисском районе Тбилиси проходило полностью в электронном виде. В 2022 году цифровой подсчёт голосов вёлся на восьми участках в Батуми на промежуточных выборах в горсовет.