Донецк, 13 сентября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В районе Святогорска польских наемников в составе ВСУ больше, чем самих киевских боевиков, заявил 13 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Роль поляков, польских наемников — она достаточно актуальна в районе Святогорска. Это уже проверенные данные. Причем в районе святогорского направления поляков больше, чем [боевиков ВСУ]. Объективно уже так», — заявил он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пушилин заявил, что родные страны пойманных в Донецкой Народной Республике наёмников фактически их бросили и не выходят на связь.

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