Стокгольм, 13 сентября, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Более 90 000 бюллетеней были признаны недействительными в ходе подсчета голосов на выборах в риксдаг Швеции. Это произошло в ночь на 12 сентября. Но при пересчете голосов администрации ленов своим решением могут вновь признать их действительными, и речь идет о тысячах голосов. Об этом 13 сентября сообщила радиостанция P4.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Администрация лена может признать действительными бюллетени, отвергнутые на избирательном участке. Дело в том, что у муниципалитетов мало времени, и они просто проводят более грубую оценку. Таким образом, они могут признать недействительными то, что затем пойдет в общий результат», — объяснила Луиза Йеппссон, работающая в администрации лена в Крунуберге.

Галочка, крестик или кружочек? Без разницы — главным правилом для обработки бюллетеня в Швеции является здравый смысл. Если сотрудник может понять, что на выданной бумаге избиратель ясным и четким образом изъявил свою волю, его голос зачтется за ту или иную партию. Естественно, что в такой ситуации сотрудники избиркомов на местах могут не церемониться и признавать недействительными бюллетени, где избиратель сам предоставил повод.