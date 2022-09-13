Стокгольм, 13 сентября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. По состоянию на вечер 12 сентября в Швеции считаются подсчитанными 95% поданных голосов. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии Швеции.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Так, Социал-демократы остаются крупнейшей партией Швеции — 30,5%. Шведские демократы, как и показывали последние опросы, вырвались на второе место, набирая 20,6%. Умеренные переместились на третье место — 19,1%.

Центристы и Левые набирают по 6,7%. За ними идут Христианские демократы с 5,4% и Зеленые с 5,1%. Замыкают череду восемь партий, попавших в риксдаг, Либералы, получая 4,6%.

Редакция ИА REGNUM напоминает, что выборы в риксдаг Швеции состоялись 11 сентября. Итоги голосования до сих пор подводятся.