* талибы — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 13 сентября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли бывшую сотрудницу женского отделения тюрьмы. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Местные источники сообщают, что женщине поступил телефонный звонок о выдаче помощи, и когда она возвращалась с пакетом продуктов питания, она была убита талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Пашунабад» города Газни.

Источники утверждают, что радикалы выманили женщину из её дома под предлогом выдачи помощи и расстреляли её после опознания.

Придя к власти в Афганистане, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли сотни солдат и служащих предыдущего правительства в разных провинциях страны.