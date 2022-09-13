* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 13 сентября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли восемь пленных бойцов Фронта национального сопротивления. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Согласно источникам, эти восемь человек были взяты в плен 12 сентября в районе военного лагере Шаба в уезде Хендж, а вечером того же дня расстреляны в уезде Дара. По данным собеседников, среди погибших — Мохаммад Яр, один из командиров Фронта сопротивления, двое его юных сыновей и брат.

Уточняется, что члены фронта были взяты в плен после четырёх часов ожесточенного боя, после того, как у них закончились боеприпасы. Также в ходе боя погибли более четыре человек из отряда Мохаммад Яра.

Люди Мохаммад Яра, одного из бывших командиров моджахедов, за прошедший год неоднократно атаковали талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Панджшере и нанесли им ощутимые потери.

Пока радикалы официально не комментировали этот вопрос.

Себгатулла Ахмади, представитель Фронта сопротивления, опубликовал на своей странице в «Твиттере» стих из Корана, не называя конкретных лиц, о «жизни тех, кто принял мученическую смерть на пути Бога».

Следует отметить, что и ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреливали пленных в Панджшере, а в некоторых случаях обезглавливали их.