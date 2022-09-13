Донецк, 13 сентября, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Родные страны пойманных в Донецкой Народной Республике (ДНР) наёмников фактически их бросили и не выходят на связь. Об этом 13 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев LIVE».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«По факту да… Пример плохой для всех тех желающих, которые хотят поехать зарабатывать деньги, убивая русских на освобожденных территориях, а также в республиках Донбасса», — сказал он в ответ на заявление ведущего, что фактически иностранных наёмников в ДНР бросили.

Также Пушилин уточнил, что суд и следствие над задержанными в республике проходят в рамках существующего законодательства и в данный момент проходит апелляция по тем, кому вынесены приговоры.

«Никаких изменений нет, никто не выходил на связь из тех стран, из которых они прибыли», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в ночь на 13 сентября киевские нацисты осуществили новую попытку войти в Красный Лиман, однако все их атаки были отбиты.