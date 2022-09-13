Канберра, , 11:20 — REGNUM Новое исследование показало, что жители Австралии суммарно потеряли более 1 миллиарда долларов из-за мошенников, которые направили свою преступную деятельность на получение незаконным путем денежных средств граждан с их банковских карт. Об этом 13 сентября сообщил телеканал Nine News.

Мошенник Metapop.com

Согласно исследованию сайта Finder, за последний год миллионы австралийцев стали жертвами мошенников. Как оказалось, в среднем один человек теряет 299 долларов.

Сайт также опросил в интернете 1058 австралийцев и обнаружил, что 17% из них стали жертвами мошенничества с дебетовыми и кредитными картами за последние 12 месяцев.

17% обманутых респондентов соответствуют 3,4 миллиона человек, если принять во внимание все население Австралии, как пишут журналисты.