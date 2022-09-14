Баку, , 11:55 — REGNUM Переход под контроль Азербайджана карабахских города Бердзор и сел Сус и Агавно, заявление российского гражданина, бизнесмена Рубена Варданяна о переезде в Нагорный Карабах, и, конечно же, специальная военная операция России на территории бывш. УССР были самыми обсуждаемыми темами последних недель в СМИ Азербайджана. Ниже представлены комментарии по данным событиям ряда политологов и экспертов.

Узеир Джафаров, военный эксперт: «Лачин должен был быть наш еще два года назад. Но по вине некоторых государств, в том числе и России, которая всегда предавала наши интересы и никогда не желали нам добра, мы радуемся возвращению Лачина только сегодня. Лачин был под нашим контролем, но сунувшие свой нос в наш регион силы отняли его у нас. И нам прекрасно известно, что они там вытворяли.

В центре нашего внимания вопрос контролирования новой дороги. Поскольку это въезд на территорию Азербайджана, значит контролировать ее должна наша государственная пограничная служба. Но сунет туда Россия свой поганый нос — не знаю. В подписанном после войны договоре были некоторые пункты, касающиеся 7 оккупированных азербайджанских сел и села Кярки, в которые эти мерзкие твари в течение нескольких часов внесли свои поправки. Вечером у меня был документ с одним содержанием, а утром — уже с другим.

До сегодняшнего дня был план, согласно которому в начале участки дороги должны быть установлены посты, где должны стоять солдаты госпогранслужбы Азербайджана. Нравится это русским или нет — к черту их, пусть катятся в преисподнюю. Что хорошего дала нам Россия до сегодняшнего дня, чтобы и дальше ожидать. Лично я, как гражданин Азербайджана, буду выступать против того, чтобы на новой дороге стояли миротворцы. Посмотрим, какое решение будет принято 1 сентября. Почему на своей территории я должен действовать по указке русских? Что они за сукины дети? Вы слышали, что недавно сказал Шойгу. Что у них, якобы, все идет по плану, что они не наносят точечных ударов по гражданской инфраструктуре. Сукин сын! Ты убиваешь там детей, обстреливаешь гражданский поезд и имеешь наглость делаешь циничные заявления?!»

Возмущение эксперта вызвала встреча Михаила Мишустина и Али Асадова, на которой, по его мнению, премьер-министр Азербайджана рядом с Мишустиным стоял по стойке смирно. «И на что это было похоже? Кто такие эти русские, что они представляют собой, чтобы рядом с ними стоять смирно? Их уже нет, они умерли. Нужно покончить с ними, избавиться от них. Русские — наша головная боль», — возмущается Джафарли.

«Посмотрите, как эти невоспитанные орут в Госдуме. Обращаюсь к нашим СМИ, уберите этих алкашей: коротченко, кузнецовых, марковых. Посмотрите, какой ненавистью они переполнены к Турции. Приезжают к нам за 5-ю манатами. 11-миллионный Азербайджан оказался в зависимости от 3-4 миллионов русских алкашей. Когда алкаш Волков собирает сепаратистов, нужно спросить у него: «Эй ты, алкаш генерал, ты с какой миссией сюда прибыл?» При удобном случае, они как коршуны набросятся на Азербайджан. Все боятся оружия Ивана. Волковы, мишустины, медведевы, путины, калантаряны, шойгу — сборище аферистов. (…) Русские попали в рай, где беспробудно выпивают карабахскую тутовку, армянский коньяк. На расстоянии трех метров от них несет угаром. Для этого они сюда приехали?», — заключил военный эксперт. (перевод)

Сенсационное заявление сделал бывший депутат, политолог Джумшуд Нуриев. По его мнению, основная цель России — стереть все следы турок на территории бывш. УССР. Политолог отметил, что именно благодаря туркам в XV веке Киев смог выстоять. «Скрывают они или нет, но российские документы подтверждают, что вся переписка велась на турецком языке. Сколько бы документов они не сжигали, какую бы антитурецкую пропаганду не проводили, сколько бы нас не любили, но это так. Россия агрессивна, поскольку у нее нет своей истории. У нее всего 400-летняя история, которая сформировалась после Петра, то есть в 1613 году, когда к власти пришли Романовы. Только после прихода Петра к власти стало что-то происходить. То есть в определенном смысле только за последние 300 лет им удалось создать Россию как государство и изменить ее название. Поэтому они так агрессивны, а дальше станут еще агрессивнее. Им присуща крайняя степень шовинизма, русского шовинизма, который в настоящее время идет на спад. После каждого подъема всегда бывает спад, и Россия, конечно, идет на спад. Но она тащит за собой и экономику Европы» (перевод)

Редактор издания «Туран» Мехман Алиев прокомментировал указ Президента России Владимира Путина от 5 сентября об утверждении «Концепции гуманитарной политики РФ за рубежом». По мнению Алиева, «поскольку концепция тесно связана с системой школьного и высшего образования была представлена обществу на пятый день начала учебного года в России, косвенно указывает на то, что ее пришлось дорабатывать до последнего момента. Но в реальности она запоздала формально не на пять дней, а на десятилетия».

М. Алиев пишет: «На узкость видения авторов концепции, загнавших себя в виртуальный «Русский мир», указывает и их подход в одностороннем порядке субъективно декламировать принципы международного права, где с одной стороны говорится о его верховенстве, а с другой проповедуется дальнейшее его игнорирование с учетом превалирования национальных интересов в ущерб интересов других. Концепция напрямую декларирует дальнейшее укрепление связей с насильственно отторгнутыми, непризнанными даже со стороны членов СНГ такими квази-образованиями, как ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье.

В таких условиях на сколько привлекательной может быть концепция для осколков российской империи, да и для самих национальных субъектов Российской Федерации. Развязанную Россией войну [на территории бывш. УССР], которую вполне было бы правильнее назвать гражданской, в силу того, что она происходит на этно-политическом пространстве русской культуры, можно назвать последним гвоздем в гробу «Русского мира». У России нет сторонников не только на Западе, как принято считать многими русскими, но и на постсоветском пространстве. Концепция построенная на исключительности русскости входит в полное противоречие с концепцией интеграционного развития России конца 17 века. Поэтому стратегия, подписанная Путиным, обречена на поражение», — заключил Алиев.

Примечательна статья обозревателя газеты Minval. az Нурани «Как Дума ТВ забыла включить думалку»: «Президент Азербайджана в своём «Твиттере» сегодня сообщил о возвращении под контроль Азербайджана Лачина, Забуха и Суса. То, что эта новость, радостная и долгожданная для Азербайджана, по армянским реваншистам пройдётся как наждак. Но, как показывает практика, в истерику впали и некоторые российские круги. Так, комментируя «твит» президента Азербайджана о возвращении Лачина, российский парламентский канал «Дума ТВ» вывел в эфир некоего Никиту Буранова, которого представил как «военного историка», «политолога» и члена Российского военно-исторического общества (возглавляет его, напомним, министр обороны Сергей Шойгу). И тот, оказавшись в эфире, принялся стращать публику, что, дескать, такой-сякой Азербайджан «при мощной поддержке Турции», оказывается, никогда не скрывал, что хочет «захватить» Карабах, с явным неудовольствием констатировал, что «Азербайджану это удастся сделать», причем именно «военным путём», «безо всяких дипломатических ухищрений», а «российские миротворцы, которые там размещены, <…> не могут быть достаточной силой», чтобы сдержать Азербайджан, «по причине полного отсутствия тяжелого оружия» — это «просто для разведения сторон». К вящему ужасу Буранова, «азербайджанская сторона совершенно не собирается идти ни на какие уступки и оставлять попытки возвращения полного контроля над «НКР» (здесь и далее кавычки наши — Minval). После чего принялся тиражировать махровые штампы в стиле пещерной тюркофобии: тут тебе и «повторение для Армении событий Первой Мировой войны», и идея «Великого Турана», и карта, подаренная Эрдогану…

(…) нелишне попросить того же господина Буранова напомнить, когда и где за последние 10-15 лет Турция вторглась в пределы другого государства и объявила часть его территории своей на основе карт более не существующих империй. Россия это проделала в случае с [Киевом], а вот в политической биографии Турции такого прецедента нет, и это далеко не полный список».

Азер Гасымлы, политолог, директор Института политического менеджмента: «Когда власти оценивают отказ послов США и Франции ехать в Шушу, как непризнание ими территориальной целостности Азербайджана, то почему они ничего не говорят об отсутствии на конференции в Шуше посла России? «Почему вы не говорите ни слова России? Ведь именно Россия сейчас контролирует Карабах. Разве не Россия совершила Ходжалинскую резню? Почему власти, говорящие, «Карабах — наше внутреннее дело», впустили в Карабах солдат страны, которая сегодня убивает гражданское население [территорий бывш. УССР], более 20 лет держит под оккупацией Приднестровье, вторглась на территорию Грузии под видом миротворца и оккупировала Абхазию и Южную Осетию, а также создала карабахский конфликт?

Власти сами признались, что не планировали войти в Ханкенди. Почему они сегодня выступают с нападками на США и Францию, но ничего не говорят о России, которую добровольно впустили на наши земли? Потому что они дали свое предварительное согласие на размещение российского военного контингента в Карабахе. Фактически, сегодняшние заявления властей подтверждают это!»

Сейчас их главная цель — не нарушать согласованных с русскими планов и сохранить за Россией право решающего голоса в карабахском вопросе. Что касается Турции, то и она не вовлечена в процессы. С какой стати Путин должен отдать нам Ханкенди и Карабах? За красивые азербайджанские глазки? Конечно, нет. Правда в том, что нелегко отдавать что-то, если взамен не получишь чего-то большего. И это должно быть чем-то, что равноценно независимости нашей страны. (перевод) В эфире оппозиционного канала MeydanTV Азер Гасымлы сказал: «До начала конфликта между Путиным и Алиевым была достигнута определенная договоренность. Соглашение от 10 ноября и подписанный с Путиным договор в феврале — это видимые стороны вопроса. Безусловно, можно предположить, что есть и другие непубличные договоренности. Есть договоренность о предоставлении военному контингенту, называемому миротворческой миссией, статуса военной базы в Карабахе. Это не факт конечно, но есть признаки этого», — сказал Гасымлы. В качестве одного из признаков он назвал передачу Лачинского коридора под контроль Азербайджана, невмешательство миротворцев и наблюдение со стороны за процессом занятия азербайджанцами того или иного села и высоты. «На протяжении 30 лет мы наблюдали совершенно иную картину. Мы знали, что Армения — форпост России, что она зависит от России, что Россия всегда была защитником Армении. Но вдруг что-то происходит, и Россия меняет свою позицию. Вопрос в том, что мог предложить Алиев Путину, чтобы он изменил свою позицию. Единственное, что мог дать Алиев Путину — согласие на размещение в Карабахе воинского контингента и предоставление ему статуса военной базы».

Азербайджанский политолог в качестве одной из проблем назвал препятствование Россией двусторонним переговорам. «Именно Россия породила этот конфликт, именно из-за нее конфликт воспламенился и два народа стали убивать друга. Это продолжается и сейчас. Сначала они помогли армянам оккупировать наши 7 районов, а сейчас помогают нам, чтобы таким образом наказать Армению и Пашиняна. Завтра они могут начать играть в подобные игры с нами, как и 30 лет назад. Поэтому два народа, два правительства и элиты двух стран должны это осознать и самим сесть и решить эту проблему», — считает политолог.

Сравнивая переговоры, проводимые при посредничестве ЕС и Москвы, Гасымлы сказал, что их целесообразнее проводить при посредничестве ЕС. «Переговоры при посредничестве Москвы проводятся за одним столом, где сидят Алиев, Путин и Пашинян. В Брюсселе встречи проводятся за двумя столами. За одним столом сидят Алиев, Мишель и Пашинян, за другим — Алиев и Пашинян. Для сторон (кроме Москвы) такой вариант вполне приемлем. Без посредничества какой-либо третьей стороны, тем более Москвы, обе страны могут сами решить свои проблемы. Россия плетет интриги, стороны ругаются, конфликтуют. Россия заинтересована в сохранении конфликта, потому что только так она сможет остаться в регионе», — сказал Гасымлы.

На вопрос журналиста, касающийся притязаний Алиева на территории Армении (во время одного из своих выступлений Алиев держал в руках макет карты, где Зангезур был показан в составе Азербайджана), Азер Гасымлы ответил: «Подобные действия не служат миру. Они делаются по желанию Москвы и выгодны только ей. Демонстрирование подобных карт означает участие в играх России. Москве нужно, чтобы стороны выступали с взаимными обвинениями и территориальными притязаниями друг к другу. В случае достижения мира, у России не будет повода войти в регионе. Заявления Алиева рассчитаны на внутреннюю аудиторию. Он пытается выглядеть националистом, лидером, который хочет вернуть исторические земли. Навряд ли международное сообщество расценит это положительно». (перевод)

О переезде Рубена Варданяна в Нагорный Карабах

Азербайджанскую прессу не обошла стороной тема переезда Рубена Варданяна в Степанакерт. Ни одно издание не оставило это без комментариев. Многие эксперты и политологи сошлись во мнении, что это очередные политические игры России.

В статье «Нужна ли Армении независимость?» в издании Minval. аz написано: «Необъявленная, но очевидная цель Белокаменной — свергнуть Никола Пашиняна и сорвать мирный договор. С приближением фактора 2025 года нормализация отношений между Баку и Ереваном кое-кому сейчас совершенно не нужна. Конец конфликта означает мир в регионе и вместе с ним также конец почти двухвекового присутствия! Единственное, что ее держит в регионе, это «угроза нового геноцида», «расчленение», «отуречивание» — то есть, весь набор булшита, который определенная часть российских политтехнологов по-прежнему культивирует в армянском обществе. Мир между Арменией и Азербайджаном (а также с Турцией) означает крах всех этих horror-постулатов и сход на нет самой необходимости присутствия державы на Южном Кавказе». Далее автор публикации З. Дадашов пишет: «Таким образом, с подписанием мирного соглашения между Ереваном и Баку РМК потеряет свою актуальность, и в 2025 году миротворцам скажут голосом мальчика из фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещён»: «А чего это вы здесь делаете? Кино-то уже закончилось! Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Нижайше просим вас на выход».

В статье «Политический проект «Рубен Варданян» обречен на провал» в издании «Зеркало» написано: «Все это очень похоже, на плохо завуалированный сценарий определенных политических кругов России, которые стараются сохранить Карабах как источник напряженности и плацдарм для дальнейших провокаций в регионе, с целью сохранения его в орбите Кремля. Технология введения в политику олигарха для продвижения российских интересов на Южном Кавказе не нова. В свое время, эта модель не безуспешно была апробирована в Грузии, когда для изменения общественных настроений был запущен проект раскрутки «патриотического» образа олигарха Бидзины Иванишвили, сколотившего миллиардное состояние в России и до сих пор остающегося среди акционеров «Газпрома».

Член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Джавид Османов считает, что Варданян внедряется в Карабах определенными силами в России, чтобы подорвать нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, а также для срыва достигнутых в Брюсселе договоренностей. «Кроме того, определенные политические круги в России встревожены возвращением Азербайджану города Лачин и сёл Забух и Сус. Варданян намеревается тратить заработанные в России деньги в тех районах Карабаха, где по-прежнему остаются сепаратисты. Не исключено, что определенные круги в России делают ставку на Варданяна для устранения нынешнего главаря сепаратистов Араика Арутюняна. В целом, история с Варданяном заключается в том, чтобы воспрепятствовать установлению мира в регионе», — заключил Джавид Османов. По мнению политолога, руководителя исследовательского центра «Атлас» Эльхана Шахиноглу, Варданян тесно связан с представителями российской власти, а за этой провокацией могут стоять политические круги в России. «Цель состоит в том, чтобы различными способами заблокировать дальнейшее продвижение азербайджанской армии. Варданян начнет тратить заработанные в России деньги в подконтрольной сепаратистами части Карабаха. Для Москвы лидер сепаратистов Араик Арутюнян — человек премьер-министра Армении Никола Пашиняна, поэтому нельзя исключать, что Кремль намерен заменить Араика Арутюняна Рубеном Варданяном. Мы сталкиваемся с дальнейшими вызовами, каков будет наш ответ? Мы должны подумать об этом», — сказал Шахиноглу. (перевод).

О войне на территории бывш. УССР

Что касается отношения в Азербайджане к войне на территории бывш. УССР, следует напомнить, что Азербайджан не ограничивается только выражением сочувствия народу, проживающему на территории бывш. УССР и оказанием гуманитарной помощи. В прессу время от времени просачивается информация о поставках киевскому режиму азербайджанского оружия. 2 августа на киевском сайте была информация о том, что Азербайджан собирается поставлять Киеву управляемые авиабомбы QFAB-250 LG для самолетов Су-25. Авиабомба разработана оружейной компанией ASELSAN по стандартам НАТО. Ранее на странице Ukraine Weapons Tracker в Twitter были опубликованы фотографии 82-миллиметрового миномета 20Н5 азербайджанского производства, который был использован ВСУ против российских войск в Запорожской области. После скандала Азербайджан заявил, что не продавал подобное вооружение киевскому режиму. 3 августа 2022 года армянское агентство Civilnet опубликовало статью, в которой со ссылкой на иракский телеграм-канал говорится, что промышленная компания CIHAZ поставляла бомбы киевской оружейной торговой компании. Согласно документам, поставка должна была осуществляться киевской авиакомпанией «Меридиан» по маршруту между Хартумом (столица Судана) и Жешувом (Польша). Есть немало материалов в СМИ и соцсетях об участии азербайджанцев в боевых действиях. Корреспондент Baku TV на территории бывш. УССР Мубариз Асланов в ходе своего последнего репортажа о ситуации в стране сообщил, что азербайджанцы, проживающие на территории бывш. УССР, впервые создали в Ивано-Франковской области свое военное формирование в составе сил территориальной самообороны. «В соединении около 30 солдат, командир — азербайджанец», — добавил М. Асланов.

Ярким свидетельством солидарности Азербайджана с киевским режимом в этой войне является вручение послом в Азербайджане Вл. Каневским редактору азербайджанского агентства Haqqin. az Эйнулле Фатуллаеву, главному редактору издания Minval. az Эмилю Мустафаеву и политическому обозревателю Minval. az Тофиге ханум Гасымовой (Нурани) грамоты-благодарности «за освещение последствий агрессии России» и «за особый вклад в развитие сотрудничества в информационной сфере, доблестный труд и высокое профессиональное мастерство». Периодически появляются новости об убитых и раненных в ходе военных действий на территории бывш. УССР азербайджанских военнослужащих.

Об отношении азербайджанцев к русскому языку

Депутат Милли Меджлиса, народный поэт Сабир Рустамханлы сравнил популярность русскоязычных школ в Азербайджане с оккупацией Россией Азербайджана. «Это очень серьезный вопрос. Меня удивляет равнодушие азербайджанской интеллигенции, гражданского общества, в целом, структур, занимающихся вопросами культуры и языка. В то время, как это самая обсуждаемая тема в обществе. Народ спрашивает, почему в независимом государстве должно быть так много русскоязычных школ? Почему во всех университетах, высших учебных заведениях должно быть столько русских отделений, в то время как в нашей стране уже есть филиалы российских ВУЗов? Иначе говоря, русский язык в Азербайджане всеми возможными способами продвигается и распространяется. Вместо того, чтобы возражать, некоторые, наоборот, жалуются, что их детей не принимают в русскую школу. Помню, при посещении Аллеи шехидов 20 января, среди посетителей было несколько человек, которые разговаривали между собой на русском. Люди упрекнули их и выразили свое недовольство: «Вам не стыдно, Россия убила нашу молодежь, а вы до сих пор говорите по-русски…». Многие трагедии в Азербайджане совершались людьми, говорящими на этом языке. Конечно, мы не против русского языка, который можно изучать как второй иностранный. И что это может означать, когда в независимом государстве 85 тысяч детей, некоторые говорят и о 130 тысячах, обучаются на этом языке?

Читая роман Толстого «Война и мир», я подметил один факт, что франкоязычное русское общество при появлении армии Наполеона отказалось говорить на этом языке, и эпоха французского языка в России закончилась. Но почему-то эпоха русского языка у нас не заканчивается», — сказал депутат.

Рустамханлы напомнил также о существовании договора с Россией, согласно которому в Азербайджане создаются условия для желающих обучаться на русском, а в России — на азербайджанском языке. «В Москве закрылась одна единственная азербайджанская школа. В Дагестане, где проживает более 100 тысяч тюрков-азербайджанцев, прекратили работу азербайджанские школы, поскольку в России запрещено обучение на латинице. Ну и что это за отношение?», — возмущается депутат.

«В системе образования Азербайджана есть контролируемый «5-й колонной» подпольный канал для усиления российского влияния в Азербайджане, который регулирует эти вопросы и увеличивает количество русских школ. Некогда один из бывших министров образования сказал мне: «Вы не в курсе, но на меня оказывают давление, чтобы я увеличил количество русскоязычных школ». Значит, такие силы есть», — сказал Рустамханлы. Он выразил недовольство и программой преподавания в русскоязычных школах, где вместо азербайджанского языка, географии, истории и литературы изучают русскую историю и географию. По мнению депутата, это чрезвычайно серьезный вопрос. И азербайджанская общественность, писатели, интеллигенция должны высказать свой протест и вынести эту тему на всенародное обсуждение.

«Спрашивается, а нужно ли нам столько русских школ? Должна ли половина наших детей учиться на русском? Может, азербайджанский язык нам вообще не нужен, и всем надо перейти на изучение русского? У нас много чиновников, которые не могут на должном уровне говорить на родном языке, поэтому не уважают свой азербайджанский язык и историю. Как народный поэт и депутат, я возражаю против этого», — сказал Рустамханлы. В заключение он добавил, что ему стыдно и неловко за родителей, которые унижаются, требуя, чтобы их ребенок непременно был принят в русскую школу. Это показатель неуважения к родному языку. (перевод).

Внимания заслуживает статья на сайте Minval. az «Паранойя: Сардару Джалалоглу везде мерещится 5-я колонна». Ниже представлен отрывок: «Известный в Азербайджане своим русофобством политик, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу вновь дал о себе знать. Заранее отметим, что понятие «русофобство», которое было употреблено выше, относится к имперскому мышлению российских властей, которые желают видеть в вассалах окружающие соседние страны. В этом контексте неприятие негативного «русизма» со стороны Сардара Джалалоглу мы понимаем. Мало того, мы с ним солидарны. Однако в пылу патриотизма глава ДПА перегнул, и я бы даже сказал, сломал палку. Он предложил объявить охоту и на «русскоязычных ведьм».

Так, по его словам, работы, которые ведутся в Азербайджане в образовательной сфере на русском языке, являются показателем активной деятельности 5-й колонны Москвы в нашей стране. «К примеру, граждане собираются перед зданием министерства образования и требуют, чтобы их дети обучались на русском языке», — сказал Сардар Джалалоглу.

Сардар Джалалоглу предложил возбудить против этих людей уголовное дело, так как их позиция претит Конституции страны. При этом он не уточнил, по какой статье, но думается, госизмена для них покажется курортом. Была бы воля «главного демократа» Азербайджана, то их посадили бы на кол или кожу содрали. Но, если рассуждать по-демократически, расстреляли. Сардар Джалалоглу продолжает метать гром и молнии в адрес русскоязычного населения страны.

«Эти граждане должны обучать своих детей на родном языке, после чего их чада могут продолжить обучение на других языках. Госдума в свое время приняла решение, согласно которому, между русскими и русскоязычными знак различия не ставится. То есть, если азербайджанец получил образование на русском языке, он считается гражданином России», — сказал он. По словам политика, цель заключается в том, чтобы раздать русскоязычным азербайджанцам российские паспорта, после чего они должны отслужить в российской армии. «Всех тех, кто собрался перед зданием минобразования из-за обучения на русском языке нужно депортировать. Они наемные агенты России», — закончил свою глубокую мысль Сардар Джалалоглу».