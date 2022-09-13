Новосибирск, 13 сентября, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Новосибирскую область прибыли участники мотопробега «Донбасс — Кузбасс». Об этом 13 июля сообщает новосибирское правительство.

Правительство Новосибирской области Участники мотопробега «Донбасс — Кузбасс»

По словам замминистра физической культуры и спорта Новосибирской области Марины Курносовой, мотопробег направлен на укрепление и возрождение историко-культурных ценностей Донбасса и России.

«Мы привезли в Донбасс 15 сибирских кедров, которые высажены на аллее Дружбы в Горловке, — отметил президент Новокузнецкого отделения «Ночные волки», полный кавалер Знака шахтёрская Слава Александр Митев. — Вместе с тем, в рамках мотопробега состоялся символический обмен углём, добытым в самых глубоких шахтах Кузбасса и Донбасса. Братские народы всегда поддерживали друг друга. В свое время они поддержали нас, теперь мы поддерживаем их».

Отметим, что мотопробег, который стартовал 4 сентября из Донецка, посвящён переходу шахтёров на лыжах от Прокопьевска (Кузбасс) до Горловки (Донбасс) в 1935 году. Общая протяженность маршрута составляет более 5 тысяч километров. Участники делали остановки в Горловке, Волгограде, Саратове, Самаре, Уфе, Магнитогорске, Кургане, Омске и Новосибирске. Мотопробег завершиться 29 сентября — пять мотоциклистов должны финишировать в Кемерове в рамках форума «Россия-спортивная держава».