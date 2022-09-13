Москва, , 11:01 — REGNUM Специалисты радиоэлектронной борьбы вскрывают позиции диверсионно-разведывательных групп ВСУ и корректировщиков, блокируют им сотовую связь и передают координаты для поражения. Видео такой работы опубликовало Министерство обороны России.

Специалисты РЭБ за работой Mil.ru

На кадрах представлена работа расчётов РЭБ Центрального военного округа на харьковском направлении. Показаны запуск беспилотников типа «Орлан-10», обнаружение целей, передача координат для удара, огневое поражение позиций противника и возвращение беспилотного аппарата.

Командир взвода комплекса БПЛА РЭБ старший лейтенант Евгений рассказал, что расчёт на харьковском направлении выполнил более 100 вылетов. В результате в войсках противника снижена эффективность управления личным составом и оружием.

«Расчётом вскрыты местоположения как диверсионно-разведывательных групп противника, так и корректировщиков, в том числе иностранных наёмников», — сообщил российский военнослужащий.

Он уточнил, что его подразделение использует комплекс, который проводит воздушную радиоэлектронную разведку, определяет местоположение абонентов сотовой связи и блокирует связь.

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